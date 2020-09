LA GIORNATA

La violenza piomba sul Lido. Per le strade messicane, nelle aule scolastiche americane (con un'eroina-giustiziera che combatte gli studenti che irrompono armati nel liceo) e nei centri sociali tedeschi. Tre film - Nuevo orden, Run hide fight e Und morgen die ganze Welt - con stessa sintassi, tra sangue e morte. In modo esplicito e plateale i primi due, in maniera quasi sussurrata il terzo.

Michel Franco, quarantenne messicano, non proprio il regista più raffinato del pianeta, porta a Venezia Nuevo orden, film che si apre con una mattanza in una villa borghese dove si sta svolgendo un matrimonio e finisce con un colpo di Stato, dove tutti sono contro tutti e nessuno si salva. Il regista non ha dubbi: questo scenario rischia di essere profetico nel breve, anticipando un futuro distopico spaventoso: «Ho iniziato a pensarlo 5 anni fa e l'ho scritto in 3 anni. È un film monito, perché non si arrivi davvero a quel punto, descritto sullo schermo. E quando ho iniziato a scriverlo non avrei immaginato che si arrivasse ben presto invece a una situazione di grave pericolosità, ora peggiorata dalla pandemia. In giro per il mondo vedo solo conflitti, dal Cile alla Colombia, con movimenti attivi come il Black Lives Matter o i Gilet jaune francesi. La gente è scontenta, i governi hanno sempre più la possibilità di controllo molto forte delle masse».

PERICOLI

D'altronde l'esperienza in Centro e Sudamerica alimenta il pensiero che la democrazia sia spesso in pericolo e che la corruzione dilaghi: «Sono cresciuto in Messico, una società marcia di 60 milioni di persone, ma non è l'unico Paese dove si vive con questa incertezza quotidiana. Perché questo continua a succedere? Perché nessuno riesce a fermarla? Io penso che la situazione sia satura e che presto qualcosa esploderà. Questo è il pensiero che accompagna il mio film, dove la violenza dilaga incontrollata. Ora il Covid ci sta mettendo tutti alla prova, a come ci relazioniamo con queste misure urgenti, restrittive e necessarie. Ma nel mondo non vedo più empatia per le persone che soffrono. E invece di capire come aiutarle, continuiamo a intensificare le spese militari. Tutto questo viene sottratto alla cultura. Ma si può vivere senza cultura? No e questo festival fatto in grande emergenza ci ricorda che tutti abbiamo bisogno della cultura e del cinema».

Un film feroce, cattivo, impietoso, dove si spara e si muore in modo cruento. Un film che forse troverà qualche problema nelle sale: «Non so come andrà con il pubblico. Non volevo politicizzare gli eventi, ma la militarizzazione cui assisto è terribile e l'esperienza insegna che mai è stata positiva. Certo il film è ambiguo, io stesso faccio parte della classe privilegiata. Ci sono milioni di poveri da noi e non vedo via d'uscita. E se si cambia, come domanda la gente, si cambia in peggio».

Meno drammatico è senza dubbio il film che arriva dalla Germania, firmato da Julia von Heinz, dal titolo Und morgen die ganze Welt, che racconta gli scontri tra gruppi di estrema destra con ragazzi dei centri sociali di sinistra: «A volte c'è una percezione di vuoto di potere, dove è evidente come dovrebbe funzionare la democrazia: il potere è nelle mani giuste? Viene da chiederselo. E se non c'è fiducia le persone iniziano a pensare che l'unico modo per debellare questo sistema sia affidarsi alla violenza».

L'ANTIFA

Julia von Heinz è qui al Lido in sala stampa con una mascherina nera: «Ci sono i nomi e le date di morte delle persone assassinate dal neofascismo e dal neonazismo nel corso degli anni in Germania. Pensavo fosse una cosa limitata al nostro Paese. Invece qui ho conosciuto persone di paesi diversi che conoscevano questo problema. Trump ha fatto sì che la parola Antifa divenisse di dominio pubblico, criminalizzandola, ovviamente. Antifa vuol dire antifascista: come si possono criminalizzare le persone antifasciste? Spero che il mio film accenda una discussione in merito a come vogliamo vivere insieme. Questa non è solo una storia che racconta le aspre divisioni che attraversano la Germania, ma anche una disamina della divisione globale che caratterizza l'intera società occidentale».

Adriano De Grandis

