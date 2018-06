La geografia dei seggi: il centro premia Cereser, Pilla leader in cinque frazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISI DEL VOTOLa geografia del voto è rimasta pressoché invariata al ballottaggio, con piccole variazioni. Andrea Cereser ha vinto in 31 sezioni sulle 40 del territorio comunale. Pilla ha ottenuto il primato in nove, la maggior parte in periferia: Isiata, Palazzetto, Grassaga, Fossà e Passarella, quest'ultima da sempre considerata un feudo del Carroccio.Il primo leggero scostamento è avvenuto alla scuola elementare Trentin dove Pilla ha vinto in due delle cinque sezioni, mentre al primo turno era risultata vincitrice solo in una. La...