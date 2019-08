CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GARAVENEZIA Oggi è il giorno della vigilia. Venezia si appresta a rinnovare la tradizione della Regata Storica, che avrà inizio con il passaggio in Canal Grande del corteo storico e di quello sportivo. E a coronare e colorare l'evento, in canale della Giudecca e in Bacino San Marco, dalle 12 alle 17, ci saranno le 52 imbarcazioni tradizionali armate di vele al terzo rosse, secondo una performance artistica dal titolo Red Regatta di Melissa McGill. Una regata nella regata. Quella di oggi sarà una sfida a colpi di remo per la quale gli...