LA GARA

Tra i Giovani vince Leo Gassmann, 22enne figlio e nipote d'arte su Tecla, fuori al primo duello Marco Sentieri e Fasma. E tra i big? In vista della finale di stasera, il combinato espresso finora da giuria demoscopica, orchestrali e stampa vedrebbe favorito un gruppetto formato da Gabbani e Le Vibrazioni (fortemente votati dalla demoscopica), Piero Pelù, Tosca (sostenuta dal voto dei musicisti nella serata delle cover e da quello dei giornalisti accreditati), la rivelazione Pinguini Tattici Nucleari, Diodato ed Elodie, ormai la preferita di Sisal Matchpoint, che la dà a 5. A complicare il verdetto, accanto a giuria demoscopica e sala stampa, ci si metterà il televoto, pronto a decidere del rush finale a tre.

I RECORD

Comunque vada, il Festival della coppia Amadeus & Fiorello - regista il primo, bomber fantasista il secondo - lo ha vinto la Rai con ascolti da record. E, comunque vada, il prossimo Sanremo passerà dalle mani di Fiorello: «Con risultati simili sarebbe da folli non ripartire da qui, anche se immagino per Ama anche percorsi diversi, da conduttore e da direttore artistico, in questi giorni mi ha conquistato con il suo stile», dichiara il direttore di Rai1 Coletta, nominato alla vigilia di una kermesse su cui non scommetteva quasi nessuno, e felicissimo per l'inatteso exploit incassato. Dopo la finale juniores, i 24 big ieri hanno riproposto i brani in gara, in una maratona interminabile di canzoni, papaveri - il sindaco è contentissimo per il ritorno dei fiori sul palco - e papere, puntellata dal solito Fiorellissimo, questa volta in costume da Cantante mascherato, il Coniglio il travestimento scelto, così mascherato (ma sotto aveva i capelli da Maria De Filippi) da intonare Montagne verdi sulle note di Generale, in un improbabile mash up tra Marcella Bella e Francesco De Gregori, cose che solo lui, che solo in questo Sanremo in cui tutto si tiene, o quasi. Tra una canzone e un'altra sono spuntati Tiziano Ferro e la pace-show con Fiore, che dopo il duetto sulle note di Finalmente tu ha regalato un bacio sulle labbra tra i due seguito da un siparietto che farà impazzire la rete. Il cantante: «Oddio adesso Victor chiede il divorzio». E lo showman rivolto alle telecamere: «Victor è suo marito».

Tutto era iniziato mercoledì sera, quando il cantante si era lasciato sfuggire il cinguettio della discordia: «Ama, è l'una volevo fa' qualcosa domani». Sotto accusa il presunto fiorellismo dilagante che costringeva Tiziano ad esibirsi a notte fonda. Il giorno dopo, sempre con un cinguettio, erano arrivate le scuse del cantante, ma non erano bastate, visto che il sito Tpi pubblicava un articolo di Selvaggia Lucarelli, che aveva registrato una telefonata di Rosario: «Ferro ha lanciato una campagna d'odio nei miei confronti. Tu lanci un hashtag dal palco di Sanremo e sai cosa scateni, come se poi fosse colpa mia se ci sono 50.000 ospiti e si fa tardi la sera. Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze? C'è un vigile che si è suicidato in questi giorni per gli attacchi sul web». «Devi morire perché il nostro Tiziano deve cantare», «Merda, è lui la star!», i commenti dello scandalo. Finalmente tu e un bacio hanno chiuso la lite. Fino al prossimo hashtag.

I SALUTI

Più tranquillo il resto dello show: Antonella Clerici in rosso, Dua Lipa, Francesca Sofia Novello (meglio nota come la fidanzata di Valentino Rossi), Ghali, Gianna Nannini da sola (alle prese con i suoi classici) e con Coez (Motivo). Il pensionamento di Vincenzone Mollica merita i saluti di Stefania Sandrelli, Vasco Rossi e Roberto Benigni, felice del personale record d'ascolto raccolto dal palco dell'Ariston con il Cantico dei cantici.

Federico Vacalebre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA