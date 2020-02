LA GARA

Fiorello santo subito, Achille Lauro non si sa. Rosario apre il settantesimo Festival della canzone italiana in abito talare: «È quello di Don Matteo, uno dei pochi Matteo che funzionano in Italia, da solo fa il 35%, con me almeno il quaranta: se funziona sta storia dei vestiti domani indosso quello di Maria De Filippi». La leggerezza dello showman siciliano travolge l'Ariston, gli permette persino di rivolgersi al Papa: «Santo padre non disdica il canone Rai, non firmi quella scomunica».

NEL FRULLATORE

Politica e televisione finiscono nel frullatore: «È un Festival a rischio del 15%, io sarò il Rocco Casalino del mio amico Amadeus». Il conduttore-direttore artistico è spalla divertita, la sala si è scambiata un segno laico di pace, in prima fila ci sono il direttore di Raiuno Coletta e il presidente di Viale Mazzini Foa. I cantanti fremono dietro le quinte, anche perché «qui si entra papi e si esce Papeete». L'esordio è frizzante, Fiore ha imposto il suo tono scapocchione, irriverente senza oltraggio, nazionalpopolare ma alla siciliana: «Ama ha messo tutti d'accordo contro di lui: donne, uomini, destra, sinistra, il centro che non c'è si è riunito contro di lui. Ha fatto scappare Salmo, Jovanotti, la Bellucci, manco fossero elettori 5s».

IL SAIO

Fiorello santo subito, Achille Lauro non si sa. Esce in saio da San Francesco D&G (e piedi scalzi, si intende), poi butta alle ortiche il travestimento e rimane in una succinta e aderente tutina glitteratissima da Rocky horror picture show glam rock: il colpo di scena c'è, la canzone meno. Finirà nel mirino di chi già spara sul Festival del reprobo Junior Cally? «Me ne frego», risponderà nel caso lui con il titolo della sua canzone, preparando per le prossime serate altre sorprese.

Intanto, la gara tra i Giovani è un duello fratricida, Tecla Insolia elimina gli Eugenio in Via Di Gioia di Tsunami, il miglior brano della categoria, il figlio e nipote d'arte Leo Gassmann manda a casa Fadi. Sorpresi? Prendetevela con la giuria demoscopica, che stasera deciderà anche il destino degli altri quattro concorrenti: Fasma, Faustini, Martinelli-Lula e il campano Marco Sentieri, con il brano antibullismo Billy blu.

DIETRO LE QUINTE

Prima che inizi la gara tra i Campioni Tiziano Ferro intona da crooner Nel blu dipinto di blu, poi tornerà per continuare l'omaggio alla storia sanremese, dopo Mimmo Modugno sarà la volta di Mia Martini, con Almeno tu nell'universo, prima di concedersi anche la sua Accetto miracoli. Al Bano e Romina Power, introdotti dalla figlia Romina junior, continuano la telenovela della loro riappacificazione ma non troppo tra Nostalgia canaglia, Ci sarà e Felicità che riportano l'Ariston ad antichi fervori, e la nuova Raccogli l'attimo. Applauditissima anche l'esibizione di Emma.

L'ELEGANZA

La gara procede senza sussulti, brilla il rap di Anastasio che riceve persino l'endorsement di monsignor Ravasi, l'eleganza di Diodato, il sex appeal di Elodie, la grinta di Irene Grandi e quella ancor più leonina di Rita Pavone, che stramerita la standing ovation. Le donne di Amadeus, compito nei panni del bravo presentatore, iniziano a fare il tanto agognato «passo avanti». Il primo, inutile, è affidato a Diletta Leotta, mai in partita, mentre Rula Jebreal si ritaglia un monologo di ben altro tono dedicato alla violenza sulle donne.

A notte tarda arriva anche Gessica Notaro, che mette in canzone, con la complicità autorale di Ermal Meta e la voce di Antonio Maggio, la sua storia: La faccia e il cuore, dice un titolo più che eloquente. Come la prima classifica parziale dei big, che arriva a notte fonda.

Federico Vacalebre

