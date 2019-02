CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GARACe la faranno le canzoni a spegnere le polemiche? Stasera a Sanremo si comincia a cantare davvero, e la promessa (di chi? di tutti: Baglioni, la Rai, la politica, i comici, i cantanti) è che «non sarà un festival politico». Acqua e melassa, per spegnere gli ardori mentre attorno al teatro Ariston si muovono le truppe di Striscia la notizia (ieri è andato un tapiro al direttore artistico) scese in guerra come non succedeva dai tempi di Pippo Baudo. All'Ariston però si gioca sulla concordia.La neodirettrice di Rai 1, Teresa De...