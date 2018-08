La Gabbia Dorata, i simboli e l'ideologia di Ai Weiwei

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARTEÈ uno degli artisti più famosi sulla scena internazionale ma, allo stesso tempo, è anche uno dei più discussi e perciò, di volta in volta, osannato o criticato, spesso per ragioni che non hanno a che fare con l'arte.Ai Weiwei (Pechino 1957), artista multimediale dalle molte facce espressive, è infatti considerato un dissidente, paladino dei diritti civili in Cina, paese che aveva lasciato nel 1982 per fare una lunga esperienza di studio e maturazione a New York, ma nel quale è poi tornato nel 1993, ufficialmente per assistere il...