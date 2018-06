CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«La Francia non è paese di primo arrivo. L'accordo non mette in discussione le regole di Dublino». Queste parole pronunciate ieri da Emmanuel Macron sono la secca e sgradevole (per noi) interpretazione reale dell'ambiguo comunicato con cui i 28 paesi dell'Unione europea hanno sigillato l'accordo sui migranti. I paesi di primo arrivo restano l'Italia, la Spagna e la Grecia. Ma la Spagna ha già fatto sapere che non intende aprire altri centri di controllo. La trappola sta nell'articolo 6 dell'accordo: Coloro che vengono salvati a norma del...