IL SALONE

Si è svolta a Saint Ours nella regione dell'Auvergne, la prima edizione di Vinora, primo salone che la Francia dedica ai vini da suoli di origine Vulcanica. L'evento, che ha richiamato oltre 400 addetti ai lavori, fra ristoratori, enotecari, sommelier, importatori e giornalisti provenienti da tutto il mondo, rappresenta la definitiva affermazione di una nicchia nel mondo del vino. Tanti gli esperti ed illustri ospiti, come John Szabo, Master Sommelier di Toronto e autore del libro Volcanic Wines, Julia Harding Master of wine di Londra, Philippe Faure-Brac, Best sommelier of the world di Parigi. Crescente interesse anche da parte della ristorazione: ai vini vulcanici alcuni ristoranti stellati dedicano una sezione della carta. In Francia 31 le aziende espositrici provenienti da 6 paesi, con Francia (15) e Italia (9) le più rappresentate: Maeli nei Colli Euganei, Zambon e De Bruno dal territorio del Soave, Bosco de Medici dalla Campania, Le Nuvole per la Basilicata, Donnafugata, Ayunta, Planeta e Tenuta di Castellaro per la Sicilia hanno tenuto alta la bandiera dei vini vulcanici del Bel Paese. Del resto, negli ultimi anni i vini vulcanici sono stati protagonisti di eventi dedicati, non solo in Europa ma anche in America. All'Italia, in particolare ai Colli Euganei, va il primato mondiale di quattro edizioni consecutive della fiera Vulcanei, organizzata dal Consorzio Vini Colli Euganei con La Strada Del Vino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA