Calano ancora gli ascolti di Sanremo, con 770.000 spettatori in meno tra prima e seconda serata: dalla media di martedì sera, 8 milioni 363.000 con il 46,6% di share, il festival si attesta su un dato di 7 milioni 586.000 e 42,1% di share. A perdere quota è la prima parte dello spettacolo, fino a mezzanotte, da cui evapora quasi un milione tondo di spettatori (11 milioni 176.000 martedì, 10 milioni 113.000 mercoledì, share dal 46,4% al 41,2%), mentre declina meno violentemente la seconda parte, che tocca i 3 milioni 966.000 (45,7% di share) contro i 4 milioni 212.000 (47,8%).

Dimezzato il dato della diretta streaming, che passa dal +45% della prima serata a un più modesto +22%, e quello dell'on demand, dal +62% al +48%: segno che il Sanremo della ripartenza, sia nella visione lineare che in quella digitale, è più che in sofferenza. Una difficoltà che deriva dalla concorrenza, con le piattaforme pronte ad accogliere il pubblico in fuga e le partite di calcio a togliere tra i tre e i cinque punti di share, ma che non può esaurire la portata del calo nella sola offensiva nemica. Il problema è anche e soprattutto autoriale, che il genio di Fiorello - sovraesposto e spremuto oltre il limite creativo e anagrafico - non basta a risolvere. Non funzionano le battute pecorecce (il palloncino fallico, Patato e Amorino, le gag con il telefonino ) né le gag costruite per diventare meme, in un'Italia che vorrebbe divertirsi ma non trova in Sanremo la risposta alle sue esigenze («Se io sono arrabbiato non vado a una festa di compleanno», dice Amadeus, contraddicendo tutta la retorica sul pubblico in cerca di spensieratezza).

E se la mancanza del pubblico in sala contribuisce ad annebbiare la magia, è la fuga di quello da casa che dovrebbe preoccupare. Perché, pur continuando a registrare il secondo miglior risultato di sempre per un Sanremo, anche il dato social è in calo rispetto alla prima serata. E questo nel 2021 dovrebbe suonare come il peggior campanello d'allarme.

