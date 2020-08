VOLONTARIATO

VENEZIA Una quinta edizione particolare, ma non meno partecipata delle altre in termini di calore, quella de La Fondamenta Bianca, la cena solidale organizzata da Avapo Venezia onlus a sostegno delle proprie attività a disposizione dei malati oncologici. All'iniziativa hanno partecipato 23 tra ristoranti e bar sulle Fondamente della Misericordia, Ormesini e Capuzine, che hanno devoluto all'associazione parte del ricavato della serata. La cena, alla quale i commensali hanno partecipato vestiti di bianco, è stata accompagnata dall'intervento musicale di alcuni studenti del Conservatorio di Venezia e del quartetto Les Fleurs ospitato in una barca di Arzanà. È stato presente l'assessore Simone Venturini, in rappresentanza del Comune di Venezia.

L'iniziativa è stata un'occasione per ringraziare medici, infermieri e operatori sociosanitari che in piena pandemia non hanno mai fatto mancare la loro presenza a domicilio degli assistiti, permettendo così il continuo contatto tra familiari e paziente. Una tavolata è stata riservata all'Equipe medico/infermieristica del NCP (Nucleo cure palliative che assiste gli ammalati a domicilio) a cui è stata dedicata la serata alla quale ha partecipato anche il dottor Poles (coordinatore del NCP per l'Ulss 3 Serenissima) e il primario di oncologia Paolo Morandi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA