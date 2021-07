Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL TRIONFOVENEZIA Vittoria ai rigori e la notte diventa magica. Caroselli, fumogeni e lacrime di gioia. Esplosione di felicità in tutta la Città metropolitana veneziana per la vittoria degli azzurri che conquistano Wembley e gli Europei. Subito dopo il triplice fischio finale dell'arbitro Bjorn Kuipers, migliaia di tifosi si sono riversati nelle piazze cittadine di tutta la provincia che per una notte si sono unite in una grande festa...