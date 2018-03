CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La fiducia nei confronti degli enti locali cresce negli ultimi vent'anni, simmetricamente alla sfiducia nello Stato centrale. Di fronte al declino del sistema paese i cittadini del Nordest cercano un appiglio sicuro vicino a casa. E non cambiano posizione, nonostante il risultato elettorale. Un nuovo ruolo per Roma? Meglio di no. Meglio istituzioni federaliste sulle quali esercitare un controllo diretto. Meglio il Comune piuttosto che la Regione. In questa prospettiva possiamo trovare una chiave per capire perché, proprio a Nordest, il...