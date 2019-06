CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FICTIONIl diavolo, si dice, è nei dettagli. E se non è il diavolo è l'uomo, nella peggiore delle sue incarnazioni: l'uomo di potere che mente, l'uomo dei media che fa cattiva informazione, l'uomo di scienza traviato dall'ambizione. Non c'è un solo colpevole in Chernobyl, la bella miniserie Hbo e Sky, in uscita domani alle 21,15 su Sky Atlantic, che racconta in cinque puntate la storia di uno dei più gravi disastri nucleari al mondo, quello che coinvolse la centrale ucraina nel 1986, le sue conseguenze (fra i 30.000 e i 60.000 decessi,...