LA FESTA

VENEZIA Quarantaduemila maschere che di made in Italy avevano gran poco, al di là di un piccolo tricolore sull'etichetta quasi a nascondere l'indicazione della loro fabbricazione: la Romania. Vendute sulle bancarelle ambulanti e nei negozi di chincaglierie in occasione di un Carnevale 2020 che profuma di lenta ripresa - dopo la tregenda dell'infinita acqua alta di novembre e dicembre e la psicosi coronavirus - le false maschere veneziane sono state sequestrate dalla Guardia di finanza di Venezia durante i controlli qualità sulla merce venduta.

LA LENTA RIPRESA

Quello aperto sabato scorso con la festa veneziana in rio di Cannaregio e che da oggi affronta il suo primo fine settimana (domani il volo dell'Angelo dal campanile di San Marco), è un Carnevale partito con il freno a mano tirato. Alle fake news su una Venezia ancora sott'acqua, si sono aggiunti i timori da contagio di coronavirus, ennesima mannaia. Eppur, qualcosa, si muove lo stesso, tanto che pure l'account ufficiale di Tripadvisor invita a venire a Venezia«bella come sempre e tornata alla normalità».

L'Ava - l'Associazione veneziana albergatori - ha fissato attorno all'85% il tasso di occupazione degli hotel in centro storico. E se si è comunque sotto ai numeri degli anni scorsi, c'è una buona ripresa considerato che solo una settimana fa era possibile trovare una stanza in centro a 50 euro, in periodo di Carnevale, solitamente il più classico dei bollini neri. Se gli alberghi iniziano a risalire la china, il Carnevale continua però ad essere ad uso e consumo dei turisti giornalieri: chi già ieri provava a prenotare un posto macchina per stasera a piazzale Roma, si trovava di fronte ad un tutto esaurito che dava l'idea di un turismo mordi e fuggi. Anche perché questo sarà l'ultimo grande evento prima dell'entrata in funzione, il primo luglio, del contributo d'accesso.

CONTAPERSONE OK

Una novità, però, c'è lo stesso: i contapersone voluti dal Comune nei luoghi nevralgici della città sono attivi già da una settimana. «Stiamo raccogliendo una mole enorme di dati che verranno analizzati - spiega l'assessore al Turismo, Paola Mar - I flussi sono già stati individuati, il sistema è collegato alla Smart Control Room (il cervellone ospitato nella sede della Polizia locale, al Tronchetto, e che fa da regia a quanto succede in centro, ndr). Dobbiamo soltanto sistemare gli ultimi problemi di sincronizzazione».

LE MISURE

Vietati i coriandoli in plastica in tutto il centro, domani e domenica prossima Piazza San Marco sarà ad accessi contingentati: 23 mila persone potranno entrare per assiste al volo dell'Angelo e altrettante a quello dell'Aquila, il 23 febbraio.

Fuorigioco gli spray al peperoncino e l'alcol. Ad assicurare il tutto, oltre alle transenne per il traffico nei punti critici, una serie di varchi alle bocche di piazza dove verranno controllati zaini e borse. Unica novità, spettacoli in campo Sant'Angelo e a Santa Fosca.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA