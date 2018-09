CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FESTASe a Sandrigo, nel Vicentino, la tradizione della Festa del bacalà (rigorosamente con una sola C) è nei numeri (uno su tutti, quella che si terrà dal 21 settembre all'1 ottobre prossimi sarà la 31esima edizione), le novità di quest'anno si collegano alle tante iniziative. La più importante delle quali è la candidatura della ricetta a base di stoccafisso e della sua storia a patrimonio gastronomico, culturale e artistico europeo. Quest'anno la festa si terrà in un'area attigua a piazza San Filippo e Giacomo per accogliere al...