LA FESTA

Scaramanzia a parte, la data di oggi entra di diritto nel calendario fashion, accanto alle settimane della moda. Si festeggia il Capodanno cinese 2021 e l'ingresso nell'anno del Bue e gli stilisti si cimentano nell'impresa di rendere glamour il secondo segno dello zodiaco, quel bue maestoso portatore di prosperità e riscatto. Che sia di buon auspicio anche per l'industria della moda? «Il Capodanno cinese è un buon pretesto per avvicinarsi a una cultura che di fatto è molto distante da quella occidentale. E la moda è il biglietto da visita più immediato e accattivante», dichiara Claudia Gorini dell'agenzia di comunicazione SDF Factory di Roma. «Il mercato cinese è molto interessante sia per la nativa propensione verso il lusso, sia perché è tra i pochi a non aver subito una dura battuta d'arresto con la pandemia».

Per essere attrattivi, come suggerisce l'esperta, i brand devono dare valore alla manifattura, all'esclusività del prodotto e naturalmente all'estetica. Ed ecco che allo scoccare dell'anno del Bue, Tod's mette le corna alla micro tracolla in pelle, mentre da Moschino la borsa a mano si accende di rosso, colore simbolo del Capodanno cinese portatore di felicità e ricchezza. «Credo davvero nel concetto di renaissance inteso come rinascita fisica e nuovo inizio», dichiara Riccardo Tisci, il direttore creativo Burberry, lanciando in occasione della festività cinese il film Un nuovo risveglio interpretato dagli ambasciatori del brand Zhou Dongyu e Song Weilong e diretto dal regista cinese Derek Tsang. Sulla scena la limited edition caratterizzata da una rivisitazione del classico monogramma ispirato allo zodiaco cinese, sul trench di lei, come sul cappello da baseball di lui.

FELPE GENDERLESS

Sotto il segno del Bue nasce la capsule Dior and Shawn realizzata a quattro mani dal direttore creativo Kim Jones con l'artista Shawn Stussy: felpe, bomber e sneaker con toppe a testa di bue ricamate. Strizza l'occhio allo sportswear casa Diesel con una speciale linea di felpe e giacche in stile college genderless, dove il simbolo dello zodiaco diventa una grintosa stampa grafica. Se è vero - come riporta un'indagine di Bain&Company in collaborazione con la piattaforma di e-commerce Tmall Luxury Pavillonn che in Cina cresce la quota dei centennial che acquistano lusso per la prima volta a 20 anni, facendo registrare un +40-50% di acquisti di vestiti e scarpe nel 2020, il timore è che tanta euforia possa essere smorzata dalle restrizioni imposte al Capodanno Cinese dal Covid. «L'e-commerce però marcia spedito spiega Gorini - occorre raccontare storie attraverso i social, essere veloci a cambiare rotta, avere una presenza costante per essere davvero memorabili».

MUSICA ASIATICA

Se Calvin Klein scommette via WeChat sui giovani volti della musica asiatica cui affida il nuovo intimo come i jeans rivisti con la stampa grafica del Bue, Prada dà la possibilità agli utenti di registrare i loro buoni propositi attivando su Douyin il TikTok cinese - dei filtri AR per condividere gli auguri di Capodanno. E non stupisce che la campagna della casa Enter 2021. New Possibilities ritragga i volti noti di giovani celebrities asiatiche, immortalando la borsa Prada Cleo al braccio di lei, la cross body bag in pelle di vitello spazzolata per lui. Di borsa in borsa: da Fendi l'iconica Peekaboo insieme a cardigan, foulard e gioielli si accendono dei toni di peonie e crisantemi, mentre da Ferragamo la Viva Bow Bag, ma non solo, è al centro del progetto digitale Niu affidato all'illustratrice Charlotte Mei e alle sue decorazioni pop di pagode e fiori di loto tra cui si staglia l'immancabile Bue, più alla moda che mai.

Silvia Cutuli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

