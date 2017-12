CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FESTARadio Birikina e Radio Bella & Monella incontrano gli ascoltatori per una serata di curiosità e di divertimento al suono di musica per gli affezionati ascoltatori di queste due radio venete. Sarà anche quest'anno al Park Hotel Villa Fiorita di Monastier di Treviso una serata di gala che coniuga musica e alta gastronomia. Il gran galà è per domani dalle 20 20.Ed è proprio qui che Radio Birikina e Radio Bella & Monella hanno studiato per il loro pubblico il giusto mix che coinvolgerà i palati più raffinati con tanta musica e...