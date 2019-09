CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FESTAMESTRE Ci saranno maestri panificatori, ristoratori, coltivatori a km zero, scrittori ed esperti della filiera agroalimentare e per tre giorni la città di Venezia sarà la capitale della cucina e dei buoni prodotti enogastronomici. Dal 27 al 29 settembre numerose sedi distribuite tra la laguna e la terraferma ospiteranno Saor - Saperi e sapori veneziani in festa, prima edizione di un evento organizzato dal Comune di Venezia in collaborazione con VeLa nell'ambito del progetto europeo Slowfood Central Europe, che ha coinvolto soggetti e...