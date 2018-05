CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FESTALIDO Ai tempi della Serenissima si viaggiava via mare, presto però potrebbe essere inaugurata una nuova rotta del volo tra Venezia e la costa croata, in particolare Pola. Lo ha annunciato, ieri mattina, il sindaco Luigi Brugnaro con al fianco il primo cittadino di Pola, Boris Miletic', durante le celebrazioni della Festa della Sensa. LA ROTTA L'annuncio di questa nuova rotta dell'aria è anche un segnale forte di come la città voglia mantenere salde le sue radici e la storia, ma anche guardare al futuro in modo propositivo, vitale e...