LA FESTADa anni richiama a Lignano Sabbiadoro oltre 50mila centauri, da tutto il Nordest, dall'Italia e dall'Europa, il Biker Fest. È uno dei motoraduni più noti e amati dagli appassionati delle rombanti due ruote che da oggi e fino a domenica danno spettacolo nella località balneare friulana. Uomini e donne fasciati in abiti di pelle nera, in sella a gioielli d'acciaio che sentono e curano come fossero figli.ABITI DI PELLE NERAUna élite? Una casta? No, se andiamo a curiosare nella vita di chi ha fondato questo evento, Moreno Persello, 60...