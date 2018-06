La Fenice, una Lirica di giganti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CARTELLONEUndici allestimenti nuovi, 21 titoli di opere liriche in programma spaziando sul repertorio e qualche novità di rilievo. Un totale di 152 recite. E ancora 12 concerti sinfonici e un paio di appuntamenti di balletto. Il Teatro La Fenice ha presentato ieri a Milano la stagione 2018-2019 ribadendo ancora il proprio impegno per un ente lirico di qualità che, come hanno ricordato il sovrintendente Fortunato Ortombina e il direttore generale Andrea Erri ha raggiunto per la settima volta consecutiva il pareggio di bilancio. Presente...