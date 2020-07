IL CARTELLONE

VENEZIA Dai classici verdiani Traviata e Trovatore al Barbiere di Rossini, il capolavoro di Stravinskji Histoire du soldat e Dido and Aeneas di Purcell, concerti sinfonici e ancora arie di Verdi, un recital di letture goethiane con Ottavia Piccolo e canzoni da battello. In attesa della inaugurazione a novembre della Stagione lirica con Carmen di Bizet, estate e primo autunno del Teatro La Fenice proseguiranno il graduale percorso di riapertura, già avviato da concerti e dall'opera vivaldiana Ottone in villa. Undici i titoli annunciati che coinvolgeranno anche un Teatro Malibran dal rinnovato e tecnologico palcoscenico, dal 22 agosto a fine ottobre. Al Teatro La Fenice sarà mantenuto l'attuale assetto dettato dall'emergenza sanitaria, con l'installazione lignea a chiglia di nave a coprire palco e buca dell'orchestra, fruizione circolare del pubblico e interpreti al centro della sala. Il 22 agosto l'Orchestra del Teatro La Fenice, diretta da Tito Ceccherini con Valeria Girardello, Leonardo Cortellazzi e Matteo Ferrara solisti, eseguirà la Sinfonia n. 40 in sol minore kv 550 di Mozart e il Pulcinella di Stravinskij, balletto in un atto per piccola orchestra su musiche di Pergolesi. Il giorno successivo il Coro del Teatro La Fenice diretto da Claudio Marino Moretti offrirà pagine di Verdi, comprese le arie del Nabucco e della Traviata. Atteso il nuovo allestimento al Teatro Malibran dell'Histoire du soldat di Stravinskij, il 26 e il 29 agosto.

SOLDATO E DIAVOLO

La vicenda del soldato Joseph alle prese con il Diavolo (di Ramuz il libretto), per voce narrante e piccola orchestra, sarà restituita dall'adattamento dell'attore Francesco Bortolozzo e della danzatrice Emanuela Bonora; Alessandro Cappelletto dirigerà gli Strumentisti dell'Orchestra del Teatro La Fenice. Dedicato a Beethoven, di cui ricorre il 250. anniversario della nascita, con la Quarta e Ottava Sinfonia, il concerto del 28 agosto con Antonello Manacorda alla direzione dell'Orchestra del Teatro. Dal 4 al 6 settembre l'opera Dido and Aeneas di Purcell, libretto di Nahum Tate, con nuovo allestimento di Giovanni Di Cicco, scene di Massimo Checchetto e costumi di Carlos Tieppo; sul podio Tito Ceccherini. Dal 15 al 19 settembre, in forma semiscenica, il Roberto Devereux di Donizetti, regia di Alfonso Antoniozzi e direzione di Riccardo Frizza. Protagonista il 18 settembre Ottavia Piccolo in Gondellieder ossia Goethe e le canzoni da battello, spettacolo nel quale si ascolteranno pagine diaristiche veneziane di Goethe e ritrovate barcarole di Johann Adolf Hasse, soprano Giulia Alberti e solisti della Venice Chamber Orchestra diretti da Pietro Semenzato. In forma semiscenica due classici di Verdi: La traviata il 25 e 27 settembre con regia di Christophe Gayral e direzione di Stefano Ranzani, e Il trovatore dal 2 al 4 ottobre con regia di Lorenzo Mariani e direzione di Daniele Callegari. Federico Maria Sardelli dirigerà invece sia il dittico Der Schauspieldirektor di Mozart e Prima la musica e poi le parole di Salieri, dal 9 al 20 con regia di Italo Nunziata, che Il barbiere di Siviglia di Rossini con regia di Bepi Morassi, dal 18 al 25 ottobre. «Non è stata e non è tuttora un'operazione semplice - commenta il sovrintendente Fortunato Ortombina - poiché teniamo come riferimento assoluto il distanziamento sociale, regola che tutti devono tassativamente rispettare, pubblico e lavoratori».

Riccardo Petito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA