IL LIBRO

Definizione: il flashover è «una fase dello sviluppo di un incendio al chiuso nel quale tutte le superfici esposte raggiungono la temperatura di accensione più o meno contemporaneamente e il fuoco si propaga rapidamente a tutto l'ambiente». La parola è stata coniata dai vigili del fuoco britannici per indicare l'accensione improvvisa dei gas accumulatisi nella parte alta d'un locale, durante l'incendio. In italiano possiamo tradurlo con «incendio generalizzato», ma fa meno figo, ovviamente, così come non è cool usare «lavoro a distanza» anziché «smart working» (che poi sia smart è tutto da dimostrare). Comunque, in effetti, c'è poco da rimarcare: tra flashover e incendio generalizzato funziona meglio flashover. Punto. Se volete vedere come funzioni, andate su su youtube scrivete «flashover» e godetevi i video.

IL ROGO

Se volete sapere come sia stato il flashover del Gran teatro La Fenice la sera del 20 gennaio 1996, leggetevi il libro di Giorgio Falco. In realtà c'è molto altro, non è che per duecento pagine si parla solo del flashover. Intanto ci sono le foto di Sabrina Ragucci e poi Flashover. Incendio a Venezia (Einaudi) ricostruisce le varie fasi che hanno portato al rogo della Fenice, ripercorre le tappe del processo e arriva fino a quando Enrico Carella, l'elettricista/imprenditore che ha acceso un fuoco nel teatro pensando a un piccolo danno che gli evitasse di pagare la penale, è stato estradato dal Messico in Italia. Vien da domandarsi dove siano finiti ora Carella, e il suo complice Massimiliano Marchetti, pure lui elettricista, dopo aver scontato la condanna a 7 e 6 anni di carcere. «Entrambi hanno usufruito dell'indulto, con notevoli riduzioni di pena» si trova scritto googlando, e viene spontaneo pensare che per il Codice penale italiano dare fuoco a uno dei più famosi teatri del mondo o al capannone degli attrezzi più o meno è la stessa cosa. Articolo 423: «Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica».

LA SENTENZA

I giudici hanno condannato i due al massimo della pena prevista, chissà se potevano fargli il pistolotto, come si vede nelle serie americane: «Ma vi rendete conto di cos'avete fatto?». Probabilmente no. Da come lo descrive Falco, Carella al quale l'autore toglie anche l'autorevolezza del nome: lo chiama cugino-padrone, «in minuscolo», scrive, «in maiuscolo sarebbe un personaggio unico, con la pretesa di concentrare su di sé le caratteristiche di tutti gli altri cugini padroni esistenti» non solo non era minimamente interessato a nient'altro che fosse bea vita (per dirla in veneziano), ma conduceva un'esistenza discutibile spillando quattrini alle fidanzate (magari due), ai loro genitori, per prestiti mai restituiti (e infatti il movente dell'incendio doloso sono stati i debiti). «C'è qualcosa di malinconico in ogni flashover su cui incombe la distruzione: la distruzione portata da se stesso, la distruzione di se stesso», scrive Giorgio Falco. Falco è un autore non banale: mescola letteratura, fotografia e arte, collabora strettamente con fotografi e, come detto, in Flashover il testo fotografato si alterna a quello scritto. Usa un linguaggio inusuale, ma accattivante9per chi si muove tra le carte delle sentenze, scritte in un improbabile legalese. È stato finalista di vari premi letterari e alcuni li ha pure vinti. Nei veneziani, in tutti gli amanti del teatro, quell'incendio generalizzato, aka flashover, ha lasciato una ferita difficile da rimarginare, in ogni caso può essere ricordare come fosse andata.

Alessandro Marzo Magno

