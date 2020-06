La Fenice scalda i motori per una ripartenza a pieno regime ormai alle porte. E lo fa con una serie di quattro concerti che nel mese di giugno saranno trasmessi in diretta streaming sui canali YouTube, Facebook e Instagram del Teatro e che vedranno protagonisti i professori d'Orchestra e gli artisti del Coro della Fenice. Concerti dunque senza pubblico, a porte chiuse, ma fruibili gratuitamente tramite web grazie alla trasmissione in diretta dalla Sala grande di Campo San Fantin. I quattro appuntamenti, in programma il 18, 19, 20 e 21 giugno 2020 alle ore 19, saranno una sorta di prova generale per la ripresa ufficiale della programmazione dal vivo con pubblico in sala, che avverrà nel mese di luglio.

In programma musica di Antonio Vivaldi e Tomaso Albinoni a inaugurare la rassegna streaming, giovedì 18 alle 19 con l'Orchestra della Fenice. Venerdì 19 alle 19, il palcoscenico sarà per gli ottoni dell'Orchestra e per le voci del Coro del Teatro La Fenice, che proporranno un programma con Copland, Monteverdi, Gabrieli e Bach. Il terzo appuntamento sabato 20 alle 19: l'Orchestra del Teatro La Fenice eseguirà brani di Beethoven, Pachelbel, Bach, ajkovskij, Barber, Schubert, Strauss e Piazzolla. Il quarto ed ultimo concerto streaming, in programma domenica 21 alle 19, l'Orchestra del Teatro La Fenice con in programma Strauss e Mozart.

