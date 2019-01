La Fenice e le Ali della Musica con Golan e Piccotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONCERTOPer la stagione concertistica Musica con le Ali, domani giovedì alle 18, alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, il celebre pianista Itamar Golan affiancherà la giovane violoncellista Erica Piccotti in un programma dedicato a Stravinskij (Suite italienne n. 1) e Prokofiev (Sonata in do maggiore op. 119). Golan è considerato uno dei più apprezzati pianisti da camera, partner di molti dei grandi solisti della scena internazionale, con i quali riesce sempre a creare una felice intesa. «È affascinante trovare il modo di...