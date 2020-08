IL PERSONAGGIO

Come va Massimiliano? «Bene, siamo un po' sotto pressione, ma non possiamo certo lamentarci, quest'anno la montagna d'estate è piena, siamo davvero fortunati». Massimiliano di cognome fa Gregori ed è la terza generazione di una storia iniziata qui, a Vodo di Cadore, esattamente 70 anni fa con nonno Pietro (classe 1906) e la sua osteria con camere, che molto prima a metà dell'Ottocento - era invece una vecchia stazione di posta asburgica: «Il nonno è stato a suo modo un innovatore racconta Massimiliano -, negli anni in cui al ristorante andavano di moda scaloppine e paillard ha imposto la cucina del territorio, il cervo, i casunzei, gli gnocchi, quello che si mangiava a casa, insomma: una grande intuizione».

LA TRASFORMAZIONE

Poi, vent'anni più tardi, papà Giacomo e mamma Marina trasformarono Il Capriolo in un'osteria-chic, da Cortina cominciarono a scendere per cena Gasmann, Tognazzi, Clara Agnelli e il marito Giovanni Nuvoletti e proprio al conte si deve il primo, importante riconoscimento attribuito all'insegna, il diploma di cucina eccellente dell'Accademia Italiana della Cucina: «Mio padre era il cuoco, lo fece per trent'anni, e quello fu il vertice della sua vita professionale». Peraltro Giacomo (classe 1936) è sempre in zona, si aggira, osserva, controlla che tutto vada bene, ma da quindici anni ha lasciato i fuochi a Francesco Paonessa, milanese di nascita ma sardo di origine e ormai cadorino di adozione: «Per me è come un fratello» sorride Massimiliano.

Con Francesco la cucina del Capriolo ha fatto un nuovo salto di qualità, seguendo una spinta che Massimiliano (classe 1972) e la moglie Beatrice (un passato nell'hotellerie e ora non solo regina della sala ma anche coordinatrice della parte ricettiva) avevano voluto nel 2000, quando presero le redini del locale: «Ero piuttosto giovane, ma avevo molto viaggiato e lavorato all'estero, osservato, conosciuto l'alta cucina e, insomma, mi ero fatto un'idea di cosa mi sarebbe piaciuto far diventare il Capriolo».

INNOVAZIONE

Un luogo in cui la cucina del territorio incontra l'innovazione e un gusto più contemporaneo, anche dal punto di vista estetico. Missione compiuta. Infatti nel 2009 all'improvviso ma meritatissima, si accende su Vodo di Cadore la luce della stella Michelin: «Fu la consacrazione, ma non il punto di arrivo e c'è ancora tanta strada da fare». Eppure di strada ne hanno fatta, e quanta. Il ristorante, negli anni, è diventato sempre più bello e unico, magico, fra casa elegante e casino di caccia. Poi è nato il Capriolino, era il 2013, dove le stesse mani stellate preparano un menu più tradizionale (Casunzei, appunto, buonissimi; Guancetta di manzo con purè di patate e funghi, idem; Spaghettini al ragù bianco, ottimi). Nel 2018 è partito un ulteriore progetto ancora in corso - di allargamento che inizialmente ha riguardato la cucina, poi il Capriolino stesso (con annessa terrazza esterna, dove un tempo c'erano le vecchie stalle): «Non che siamo stati molto fortunati nella scelta dei tempi: nel 2018 la tempesta Vaia ci costrinse a chiudere per tre mesi, e quest'anno la pandemia». Ma si va avanti.

LA DINASTIA

Mentre i figli (tre, tutti maschi, con evidenti inclinazioni chi al servizio chi alla cucina) crescono e la forza della famiglia è sempre più fondamentale e rassicurante, il Capriolo è tornato anche Locanda, come un tempo, con sei belle suite, e alle spalle sta nascendo il progetto del Residence Al Capriolo, sotto la pista ciclabile, sette chalet con un riferimento progettuale agli edifici tipici, fra pietra e legno, dove ad ogni abitazione una diversa dall'altra sarà garantito il godimento del panorama.

Fra mille cose, chef Paonessa continua intanto a produrre piatti che fanno venire l'acquolina in bocca ai gourmand, come la Tartare di cervo e di rape rosse, sorbetto alla cipolla rossa di Tropea, pan brioche alle fave di cacao, le Tagliatelle ai germogli di abete e ragout di capriolo, l' Agnello arrostito, purea di patate al rafano, limoni salati, salsa barbecue alla rosa canina, il Tiramisù ai frutti di bosco, cio ccolato, mousse al mascarpone.

Un viaggio affascinante per il palato e per l'anima .

Claudio De Min

© RIPRODUZIONE RISERVATA

