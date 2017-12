CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La fase politica che stiamo vivendo è particolarmente difficile e contrassegnata da venti di crisi. Nonostante la ripartenza economica regnano l'inquietudine e la paura, vi è un rigurgito delle idee estremistiche di destra, vi è una fuga in comportamenti aggressivi, sempre alla ricerca di nemici e capri espiatori, oppure viceversa di salvatori e leader carismatici, dalle facoltà taumaturgiche. E tuttavia questi atteggiamenti non portano mai nulla di buono, se non l'incessante richiamo della coscienza morale all'esercizio della ragione,...