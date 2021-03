Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TORRE DI MOSTOSi terranno oggi alle 15 a Sacile i funerali di monsignor Pietro Mazzarotto, morto a 93 anni al policlinico di Pordenone. Parroco di Sacile dal 1973, dove ha esercitato la sua missione pastorale per 32 anni, aveva mantenuto forte il legame con Torre di Mosto, dove era nato. Non mancava mai alle rimpatriate di famiglia organizzate dal cugino Giuseppe Cici Mazzarotto, ex sindaco di Torre di Mosto, e per celebrare battesimi,...