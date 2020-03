IL BRAND

Quando c'è il dottor Zivago, l'inverno diventa romantico. «La mia donna la prossima stagione fredda vestirà uno stile retro, come quello che immagino addosso a Lara, l'eroina del capolavoro di Boris Pasternak», racconta Genea. Lei è figlia di Luigi Lardini, che nel 1978 fondò l'azienda con il fratello Andrea e la sorella Lorena a Filottrano, nelle Marche. Studi all'Accademia di Belle arti di Firenze e poi alle scuole di moda Marangoni di Milano e Central Saint Martins di Londra, Genea, 34 anni, tre anni fa ha preso in mano le redini del progetto Lardini donna. Punto fermo che la linea non dovesse essere una donna ombra dell'uomo Lardini, perché «una donna è tante cose e non solo una».

LA SILHOUETTE

Per il prossimo inverno ecco dunque la sua Lara che «indossa il cappotto, ha una silhouette allungata, il colbacco e decori floreali», spiega la stilista. E poi, pensando alle nevi della Grande Russia, indossa la pelliccia, rigorosamente ecologica: «Scelta indispensabile per me, amante degli animali», sottolinea. «La sostenibilità è innovazione e rispetto, dobbiamo tutti contribuire al bene del pianeta». La collezione ispirata al Dottor Zivago ha il suo punto di forza nel cappotto lungo con gli alamari e le stecche: «Nel cappotto c'è la storia di quell'inverno gelido, ma allo stesso tempo c'è il capo attuale, cool, confortevole». Le linee sono definite e rigorose, come le donne che ai tempi di guerra vestono asciutto, attingendo al guardaroba maschile. Si va dalle camicie gessate che si indossano sotto abiti panno allo spolverino oversize dal taglio da uomo; però c'è il punto vita segnato, i decori floreali, che sono tocchi di pura femminilità.

«La donna Lardini guarda all'uomo ma in maniera indipendente», chiarisce Genea. «L'uomo è ben caratterizzato con la sua eleganza per ogni tipo di occasione. L'eleganza della donna Lardini può essere eccentrica, vivace, chic. Non voglio una femminilità rigida, voglio un'attitudine. A volte interpreto in maniera femminile tessuti maschili sartoriali, altre uso fit maschili oversize sulla fisicità femminile».

Paola Pastorini

