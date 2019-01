La donna che uccise il principe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAMilano, 1923. Lì Maria Antonietta Lazzarini, nata a Este, nella Bassa Padovana, ottiene la cattedra di matematica. Ed è nel capoluogo lombardo, in quell'anno, che la sua storia (dimenticata e ora tornata alla luce) prende vita. Lei, figlia di Ugo Lazzarini, esponente del primo socialismo riformista della Bassa Padovana e docente universitario ridotto in miseria, prende casa in via Amedei 2, proprio di fronte al palazzo del principe Luigi Alberico Trivulzio, uno dei nomi più importanti della nobiltà milanese e italiana...