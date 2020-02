IL PERSONAGGIO

Il tesoro di Eleonora Duse si trova a Venezia. Ed è fatto di documenti, cartoline, fotografie d'epoca e soprattutto di lettere, tante lettere d'amore ricevute e spedite, di relazioni culturali con il bel mondo degli anni Venti. E non solo. Ci sono i suoi lavori, i vestiti, i copioni, addirittura i mobili e gli oggetti di casa. Uno scrigno fantastico conservato alla Fondazione Cini a Venezia: tutto studiato, catalogato, fruibile e custodito gelosamente da Maria Ida Biggi, direttrice dell'Istituto per il Teatro e il Melodramma. Da domani e con quattro repliche successive, Venezia con il Teatro La Fenice renderà omaggio alla Divina con l'atteso spettacolo di Alessandra Ferri e l'Hamburg Ballett interpreti del balletto Duse d John Neumaier su musiche di Benjamin Britten e Arvo Pärt. Per l'occasione a San Giorgio è stata allestita una piccola mostra CreaturaVa Vivi nel tuo raggio Antonio e Cleopatra di Eleonora Duse e Arrigo Boito.

«Siamo giunti in possesso di questo prezioso materiale - ricorda Biggi - alla fine degli anni Sessanta quando la documentazione venne donata dalla nipote di Eleonora Duse alla Cini. L'ultima erede diretta dell'attrice, Eleonora Ilaria Bullogh, religiosa inglese, con il nome di sister Mary of St.Mark decise di lasciare tutto alla fondazione veneziana». E a poco a poco, grazie ad un'indagine compiuta negli anni è emerso un ricchissimo patrimonio di dati e documenti che hanno consentito di recuperare a tutto tondo la figura di Eleonora Duse e, in particolar modo di far emergere, un lato poco conosciuto dell'attrice: soprattutto la sua indipendenza, il suo ruolo - potremmo dire oggi di influencer nella società dell'epoca e, non ultimo la sua indubbia capacità manageriale che la porterà ad essere padrona del proprio destino anche dal punto di vista imprenditoriale, basti pensare che già ventenne si impegnò sui palcoscenici italiani e via via internazionali con la propria Compagnia teatrale.

«A questo - racconta ancora Biggi - vanno aggiunte le 800 lettere della corrispondenza tra Arrigo Boito e l'attrice, un sodalizio professionale (e anche sentimentale ndr) importantissimo. E non solo. Abbiamo accolto anche la documentazione raccolta negli anni da Lee Strasberg, il celebre direttore dell'Actor's Studio che aveva visto la Duse in uno spettacolo negli anni Venti e ne era rimasto folgorato. Per anni Strasberg ha raccolto locandine, e pure languide foto di Marilyn Monroe con alle sue spalle un'immagine dell'attrice italiana. E poi abbiamo gli abiti della Duse. Sono circa una quarantina. Si tratta di abbigliamento sgargiante che la diva indossava non solo sulla scena, ma anche nella vita di tutti i giorni, unendo idealmente la messinscena teatrale con il quotidiano». Ma quello che emerge dall'archivio Duse (che sarà digitalizzato in occasione del centenario della morte nel 2024) è in particolar modo l'intraprendenza dell'attrice, non solo dal punto di vista attoriale, ma anche da quello imprenditoriale. «Purtroppo - rivela Biggi - Eleonora Duse è rimasta tra l'altro legata al clichè di amante di D'Annunzio. Certo, è vero che anche il legame con la scrittore abruzzese, faccia parte piena della vita dell'attrice, ma va sottolineato che lei è stata una grande artista prima e dopo il suo rapporto con lui. Era una donna che amava la cultura, i libri e che dialogava, quasi in una forma di femminismo ante litteram con il mondo della cultura a cavallo tra Otto e Novecento, coltivando legami culturali con intellettuali dell'epoca, da Giuseppe Giacosa, lo stesso Boito o Giovanni Papini. Di certo emerge pure come Eleonora Duse fosse una donna per nulla succube delle costrizioni sociali. Inoltre, era punto di riferimento di alcune donne scrittrici dell'Italia di allora, come Matilde Serao e Ada Negri.

E non è un caso che già a 28 anni divenne capocomica, ovvero responsabile di una Compagnia teatrale, cioè possedeva uno staff, gestiva e sceglieva indipendentemente i suoi programmi di spettacolo e, pur avendo un responsabile economico, era lei che gestiva le casse della sua organizzazione. Sostanzialmente era una imprenditrice di se stessa. E per quel tempo è senz'altro un aspetto rivoluzionario. In quest'ottica è lei a convincere Giovanni Verga ha riadattare in prosa la Cavalleria Rusticana portandola al successo sul palcoscenico». È ancora attuale il messaggio di Eleonora Duse? «Senza dubbio - ribadisce Biggi - perchè proprio in occasione del Balletto alla Fenice ci sarà anche una lettura di testi da parte di Ottavia Piccolo, tanto quanto altre attrici si sono misurate con il personaggio Duse, da Sonia Bergamasco a Elena Bucci, a Monica Guerritore interessata in particolar modo alla corrispondenza della Duse. Vi è quindi una continua ispirazione. Il teatro non intende dimenticare un'attrice che ha fatto epoca».

