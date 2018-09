LA DIVA Il trucco violento, i capelli colorati d'argento, i glitter sulla fronte.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DIVAIl trucco violento, i capelli colorati d'argento, i glitter sulla fronte. Irriconoscibile. Due anni fa a Venezia, con Jackie di Pablo Larrain, Natalie Portman aveva incantato e commosso nel cappottino rosa imbrattato del sangue di Kennedy. Ancora prima, nel 2008, con Il Cigno Nero di Darren Aronofsky, aveva impersonato l'ossessione del corpo, un ruolo che le era valso l'Oscar come migliore attrice. Stavolta, in Vox Lux di Brady Corbet, in concorso a Venezia 75, è Celeste, sopravvissuta da adolescente a una strage nella scuola dove...