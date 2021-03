La discussione se tenere chiuse o aperte le scuole ci appassiona per varie ragioni. Il disagio crescente fra gli studenti. La difficoltà di garantire effettivamente a tutti l'accesso alla didattica a distanza. L'isolamento sociale che ragazzi e ragazze in età scolare vivono. Conciliare lavoro e cura del propri figli che seguono da casa le lezioni, senza poter contare più di tanto sui nonni. L'elenco delle piccole apocalissi quotidiane è lungo e diventa sempre più faticoso quanto più la pandemia si prolunga, giocando a rimpiattino, con le sue varianti, con i metodi di cura sinora messi in campo, in particolare, con la variante che sembra aggredire ora anche i bambini e i più giovani. Insomma, chiudere le scuole o tenerle in tutto o in parte aperte è un problema gravissimo, di non facile soluzione. Chiudere le scuole abbassa l'incidenza del contagio oppure possiamo tenerle aperte perché le aule e gli ambienti scolastici sono, come si dice, relativamente sicuri? Una domanda mal posta, probabilmente, come dimostrano gli studi condotti da gruppi di virologi e statistici, come quello, ad esempio, di Sebastiani e Palù. Il virus si diffonde per il sommarsi di più concause, non si può dire che ci sia una relazione diretta causa-effetto fra l'andare a scuola e il rialzo della curva dei contagi. Del resto, lo abbiamo imparato durante il primo blocco delle attività quotidiane fra il 5 marzo e il 4 maggio 2020. In quei due penosi mesi, i casi sono scesi in modo significativo, gradualmente sino ad arrivare a pochi numeri in luglio. Abbiamo imparato che il virus è nemico della socialità, della interdipendenza che ci fa stare assieme. La scuola è una vittima sacrificale per eccellenza. Vorremmo salvarla da questo sacrificio, ma realisticamente siamo costretti a prendere atto del rischio elevato di mandare i nostri figli a scuola quando i picchi pandemici salgono. Un sentimento che turba in ogni caso. Accomuna sia quanti nel Nordest si dicono favorevoli alla chiusura in base all'andamento dei contagi (il 45% del campione sondato dall'Osservatorio Nordest, percentuale che sale a quasi sei persone su dieci, se includiamo quanti dicono che bisogna tenere chiuso a prescindere) sia quanti auspicano che le scuole restino aperte sempre (il 38%). Apparentemente siamo divisi, ma nessuno di noi, che la pensi in un modo o nell'altro, può stare tranquillo nell'un caso o nell'altro. Discutere appassionatamente va bene, ma non intossichiamo più di tanto la speranza che tutto possa finire presto.

