LA DENUNCIA

Srebrenica è ancora una ferita troppo aperta per poterne parlare con la giusta distanza. Era il 1995 e le truppe serbe del generale Mladic, ora condannato all'ergastolo, irruppero nella città bosniaca e nonostante fosse sotto la protezione dell'Onu compirono un massacro. La regista Jasmila bani è qui a Venezia con Quo vadis, Aida, la donna che funge da interprete tra gli slavi e gli uomini delle Nazioni Unite: «Il film è dedicato a tutte le nostre donne che hanno visto sparire mariti e figli. Conosco famiglie che contano 60 morti in quei tragici giorni. Volevo raccontare la guerra dalla parte delle donne, perché quasi sempre sono storie maschili. E le guerre scoppiano perché si dicono troppe bugie. Io ho vissuto il calvario di Sarajevo e so cosa si prova».

IL SENSO DI COLPA

Il film illumina soprattutto le responsabilità delle truppe dell'Onu, incapaci di gestire una situazione esplosiva e di fermare i propositi di Mladic: «Ho incontrato molti militari delle Nazioni Unite, ho ascoltato anche chi fu coinvolto in quella missione di controllo. Però il film non è contro l'Onu, organizzazione che grazie al cielo nacque molti anni fa, perché oggi sarebbe impossibile. Molti olandesi dislocati lì allora hanno ancora oggi il senso di colpa per non aver fermato il massacro, forse perché non provavano empatia e pietà per i bosniaci».

L'attrice Jasna urii è una Aida che cerca di salvare marito e figli, correndo da un posto all'altro del quartiere Onu. Spiega: «Mi sono preparata guardando filmati, documentari, leggendo libri, ascoltando testimonianze. Sul set ho creduto di vivere sul serio questa tragica esperienza, anche perché è una storia che potrebbe succedere ovunque. Credo sia importante fare e vedere film come questi». Izudin Bajrovi è invece il crudele Mladic: «Molti si chiedono sempre dove stia la verità a Srebrenica. Basta aprire Youtube per vedere quello che successe» (adg).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA