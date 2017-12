CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DENUNCIANEW YORK La bufera delle molestie si abbatte sul mondo della lirica. La Metropolitan Opera ha messo sotto inchiesta per pedofilia il direttore d'orchestra James Levine, accusato in un rapporto della polizia dell'Illinois di aver abusato di un giovane che all'epoca aveva 15 anni spingendolo a un certo punto sull'orlo del suicidio. Levine è uno dei più famosi direttori d'orchestra del mondo viventi. Tuttora direttore emerito della Met Opera, per Capodanno dovrebbe dirigere il debutto in Tosca dell'italiano Vittorio Grigolo....