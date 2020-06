LA DELIBERA

VENEZIA Passa alla Città metropolitana l'utilizzo di un immobile interno all'Arsenale. A firmare il via libera è stato il Comune di Venezia che ha concesso concede alla Città metropolitana di Venezia l'utilizzo per la durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, al canone annuo concessorio di 70mila euro.

L'obiettivo è quello di garantire l'utilizzo dello stesso spazio interno all'Arsenale da parte della Città metropolitana per il proseguimento delle attività avviate. Nello specifico potranno continuare ad utilizzare gli spazi per destinarli, in alcuni periodi dell'anno, a specifici laboratori di studio per studenti del Polo nautico di Venezia Cini/Venier e, per i rimanenti periodi dell'anno, per lo svolgimento di manifestazioni di carattere promozionale di attività produttive, museali e culturali dell'area metropolitana di Venezia.

Spazi che, anche durante l'ultimo Salone nautico, sono stati ravvivati grazie al Comune di Venezia, che ha messo a disposizione, insieme a Vela, due barche tradizionali, una balotina e una gondola da regata, per consentire agli studenti dell'Istituto Cini, seguiti dai docenti e da tutor, di iniziare un percorso formativo di restauro, espressione della storia, della tradizione e della vitalità di Venezia.

IL SALONE DEL 2021

Fervono intanto i preparativi per il Salone Nautico 2021, dopo il rinvio dell'edizione 2020 a causa della pandemia da Covid-19. Nei prossimi mesi continueranno i lavori che riguardano le infrastrutture dell'Arsenale di Venezia, dedicando attenzione alla riorganizzazione delle attività con un calendario di iniziative collaterali, tappe di avvicinamento per garantire ad aziende, operatori e pubblico un'edizione che sia all'altezza del nome di Venezia e che rappresenti una opportunità per tutta la filiera nautica. Per questo è stata pienamente messa a regime operativo anche la segreteria tecnica-organizzativa, all'indirizzo mail info@salonenautico.venezia.it.

A MESTRE

In terraferma una seconda concessione riguarda la cessione dei locali all'interno dell'immobile di via Sansovino, 3 e 5 a Mestre, tra la Città Metropolitana, proprietaria dell'immobile, e il Comune di Venezia, che acquisisce così la disponibilità degli spazi allo scopo di assegnarli a Veneto Lavoro, al canone annuo di 70mila euro a favore della Città metropolitana. Veneto Lavoro costituisce il tramite di esercizio delle competenze in materia di Centri per l'Impiego. Il Comune ha quindi deciso di corrispondere il canone alla Città Metropolitana, che potrà garantire in una porzione del proprio immobile tale utilizzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA