Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONEVENEZIA Due nuovi consulenti nominati nello staff del Commissario straordinario per il Mose Elisabetta Spitz, di rilievo internazionale, per approfondire il tema della corrosione degli steli. La decisione è ancora in fase embrionale, ma è stata resa nota nel corso dell'ultima riunione di luglio del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere Pubbliche che si è svolto giovedì pomeriggio.Nel corso della seduta...