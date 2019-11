CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La data di oggi dovrebbe ricordare a tutti gli spiriti liberi un episodio doloroso, che costituì le premesse di altri eventi analoghi ancora più tragici, di cui. Il 9 Novembre del 1938 si consumarono infatti, in tutta la Germania, le prove generali di quello che sarebbe stato l'Olocausto: fu la cosiddetta notte dei cristalli, quando Hitler e Himmler attuarono la prima vera carneficina programmata contro gli ebrei. Il bilancio fu infatti impressionante, tenuto conto che fu compiuto in tempo di pace, in una nazione di grande tradizione civile,...