LA CURIOSITÀ

L'alfabeto della maschera e la grammatica del corpo sono stati inventati qui, quasi un secolo fa. E uno scrigno, l'antica Villa Savioli di Abano Terme, ora custodisce la straordinaria collezione che lo rappresenta e che ne racconta le metamorfosi, attraverso sculture, costumi, microfusioni, fotografie e, ovviamente, maschere, che sono esposti. Della collezione che si trova ai piedi dei Colli Euganei avevano colto l'eccellenza il Nobel Dario Fo, un attore del calibro di Eduardo De Filippo e un registra come Giorgio Strehler. Ma adesso anche il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha voluto sancirne la rilevanza, attribuendogli un riconoscimento con cui decreta l'eccezionale interesse culturale del Museo dedicato alle maschere della Commedia dell'Arte di Amleto e Donato Sartori. Che diventa a tutti gli effetti un bene da tutelare.

La raccolta museale è frutto del lavoro (in Italia e all'estero) e del talento di tre generazioni che si sono alternate in otto decenni con il medesimo obiettivo: la conservazione, la diffusione attiva, il recupero e l'approfondimento dell'uso della maschera teatrale in Italia e nel resto del mondo. Uno strumento tanto piccolo, che però diventa potentissimo e racconta la storia dei nostri vissuti, attraverso il palcoscenico. Quindi prima Amleto (mancato nel 1962), poi Donato (scomparso nel 2016) e oggi Sarah Sartori, affiancata dalla madre Paola Piizzi, direttrice del Museo, insieme a molti protagonisti della cultura e dell'arte internazionale, si sono resi protagonisti di un progetto finalizzato a sperimentare un modello suggestivo di fare, produrre e comunicare arte.

LE PECULIARITÀ

Nell'unico Museo Nazionale interamente dedicato alle maschere della Commedia dell'Arte trovano posto 375 pezzi rarissimi, in mostra dal 2004 a Villa Savioli, un edificio della prima metà del XVII secolo, ristrutturato proprio per questa funzione. Fa parte poi della stessa collezione un ridotto corpus di maschere etnologiche e rituali, conservato nella Casa-Laboratorio della famiglia. A queste si aggiungono altre opere dei Sartori, padre e figlio, esposte in varie città; per esempio a Padova si trovano una Via Crucis nella Chiesa di Sant'Alberto Magno, l'Allegoria in Fiera, una scultura del Ruzzante davanti al Teatro Verdi e una Pietà al Bo.

Ma ad avviare la sollecitazione al Ministero, culminata poi con il riconoscimento arrivato in questi giorni, è stato un visitatore, arrivato da Torino 5 anni fa, il quale è rimasto molto colpito dalla suggestione dell'esposizione, ma anche dal fatto che non fosse adeguatamente evidenziata. E ci ha pensato lui stesso, quindi, a effettuare questa sottolineatura, segnalando alla Soprintendenza alle Belle Arti come all'ombra dei Colli ci fosse un gioiello di tale portata, praticamente seminascosto. Da qui è partito l'iter, arrivato a Roma sotto forma di dossier: una relazione dettagliata e una copiosa documentazione fotografica hanno confermato la veridicità di quanto affermato, anche perché i sovrintendenti, durante il sopralluogo ad Abano, davanti alle teche non avevano nascosto lo stupore, affermando: «Ma noi dove eravamo?», dato che neppure loro erano al corrente di quanta ricchezza artistica e culturale ci fosse nel centro aponense. Tra i gioielli c'è pure una maschera di Arlecchino del 1680, utilizzata dagli attori per recitare nelle piazze di quel tempo. C'è poi quella indossata da Marcello Moretti per recitare appunto Arlecchino servitore di due padroni con la regia di Giorgio Strehler. E ancora quella di Pulcinella usata da Eduardo De Filippo.

I RACCONTI

«All'interno di Villa Savioli - spiega Paola Piizzi - c'è la storia della rinascita del teatro italiano dal punto di vista dell'uso della maschera in scena. Ad Amleto si deve il merito di avere riscoperto l'antica abilità dell'arte del mascheraro, che tra il XVII e il XVIII era molto in auge. Il suo percorso, poi si è incrociato con i registi Gianfranco De Bosio e Giorgio Strehler e anche con le ricerche europee sui dinamismi del corpo fattoriale, esemplificate da Jaques Lecoq, maestro del mimo nel mondo, che ebbero come esito la maschera neutra, autentico capolavoro dei Sartori. Amleto, nato nel 1915, dopo la prima Guerra mondiale aveva 9 anni e si pagava la scuola intagliando mobili in legno: lo vide un antiquario padovano, Alfredo Bordin, un mecenate, che diventò per lui quello che Scrovegni era stato per Giotto, oppure il cardinal Cornaro per Ruzzante. Insomma a distanza di secoli si sono ripetuti tre miracoli analoghi, che appartengono alla nostra cultura, e che hanno permesso la valorizzazione di altrettanti personaggi di grande caratura».

Dal 2016 Sarah Sartori, esattamente cento anni dopo, guida il laboratorio avviato dal nonno ed è la prima donna a dirigere un atelier di maschere in Italia: «Ogni estate - racconta - organizziamo un seminario dedicato alle maschere durante il quale si imparano storia, morfologia e tecnica, secondo le metodologie dei Sartori. Si iscrivono attori, scenografi, registi di tutto il mondo».

«Tra i capolavori di Donato Sartori - aggiunge Walter Valeri, responsabile dei progetti speciali del Museo - c'è la maschera in cuoio che rappresenta Paola mentre è incinta di Sarah: un doppio ritratto alla futura mamma e alla sua bimba. Perché per i Sartori non c'erano solo le maschere del volto, ma pure quelle del corpo. E un'altra peculiarità di Donato sono stati i mascheramenti urbani, di varie città tra cui Padova, Firenze, Milano e Napoli. E' stato inventore di un nuovo modo di concepire la maschera, non solo nell'ambito teatrale, ma come espressione del corpo, della collettività. Lui ha creato il Centro Maschere, dando vita poi al Museo internazionale. Oggi c'è Sarah, che ha sulle spalle l'importante eredità del padre e del nonno: perpetrare un progetto incredibile e straordinario quale è questa mascheroteca».

Nicoletta Cozza

