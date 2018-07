CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CURIOSITÀDimenticarsi, per un weekend, degli chef stellati e dei cliché autoreferenziali della cucina d'autore: il Cristallo Resort & Spa di Cortina d'Ampezzo (Bl) apre a questo proposito una finestra sulla cucina tradizionale più autentica e sul potere evocativo delle ricette di antica memoria. E per operare questa magia si affida alle Cesarine, il famoso gruppo di massaie riunite in associazione da più di 10 anni per valorizzare il patrimonio gastronomico nazionale in tutte le sue mille declinazioni regionali, ripetendo i gesti...