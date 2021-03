LA CURIOSITÀ

C'è una storia bellunese, a Sanremo. E non una storia a latere, non una storia racchiusa chissà dove, in quale risvolto o quale dietro le quinte in cui sbirciare per trovarci un rivolo di provincia veneta. No, una storia che vive là dove Sanremo batte: sugli spartiti, tra le note. Eppure, a leggere tutti e 23 i testi delle canzoni in gara, del capoluogo dolomitico non v'è traccia. Perché Belluno, a sto giro, si nasconde dietro a Roma, e a far da Dolomiti, ci pensa il Colosseo. È la Roma di Fulminacci, la Roma di Santa Marinella, il pezzo che il giovanissimo cantautore romano, chitarra al collo, baffo e portamento indie, sta cantando in queste serate all'Ariston. Quella Roma, in realtà, è Belluno. Sue le parole, sua la musica, ma di un altro la storia. Quindi stanotte abbracciami alle spalle / Fammi addrizzare i peli sulla pelle / Prendiamoci una scusa sotto casa / E poi portiamocela su. Questo il racconto di quei momenti, scritti e cantati da Fulminacci, vissuti e raccontati da un ragazzo di Belluno.

LA CONFESSIONE

A raccontare la storia nella storia è stato proprio lui, Fulminacci, o forse in questo caso Filippo, come anagrafe vuole. L'amico Filippo con cui quel ragazzo di montagna, conosciuto a Roma in chissà quale intreccio d'arte e destini, ha condiviso la storia d'amore poi diventata musica. Ho scritto Santa Marinella pensando alla storia d'amore di un mio amico - ha ammesso il cantautore in un'intervista a Sky - e mi è venuta voglia di scriverla facendo io la sua parte. L'io narrante non sono io, e che Roma sia una città di mare me lo ha detto lui; e lo è, in effetti, per chi viene dal Nord: lui è di Belluno e la vive come una città di mare visto che dalle sue zone resta distantissimo. Il presepe tra le montagne è Belluno. Già, il pezzo dice così: La mia città è un presepe in mezzo alle montagne / Bianche ed ostinate come vecchie cagne / Davvero io non posso più tornare solamente a salutare / A sincerarmi che nessuno piange. Può nascere così, insomma, una canzone di Sanremo; tra due amici nemmeno trentenni che in un qualche budello o appartamento romano si raccontano di quella volta che. Quella volta che una storia d'amore, partendo da Belluno, è arrivata all'Ariston facendo il giro per Roma. Voglio che mi guardi e poi mi dici che domani è tutto a posto / Quanto vuoi per tutto questo? / Non volare via.

Alessandro De Bon

