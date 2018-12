La cultura in soccorso del Veneto flagellato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVACosa c'è di «più forte del vento, più potente dell'uragano»? La solidarietà e la cultura, pronte a risollevare il Veneto finito in ginocchio a causa dell'emergenza maltempo, attraverso la mobilitazione di fondazioni liriche, teatri, sale cinematografiche, orchestre. Ma anche grazie alla generosità di professionisti dello spettacolo come l'attore Stefano Accorsi, che ha deciso di rinunciare al cachet dell'assolo Giocando con Orlando, in agenda per il prossimo 29 gennaio a Belluno, proprio a favore della montagna oltraggiata...