IL LIBRO

Nella prima edizione uscita nel 2002 Lorenzo Viganò aveva raccolto in due volumi Crimini e misfatti, Incubi - gli articoli di cronaca scritti in quasi trent'anni da Dino Buzzati (Belluno 1906 Milano 1972) per il Corriere della Sera e il Corriere d'informazione. La nuova edizione uscita in questi giorni (Dino Buzzati, La nera, Oscar Moderni Baobab, euro 30) Al momento del suo ingresso al Corriere, all'autore de Il deserto dei Tartari fu affidato anche il compito di stilare il registro delle notizie in cui egli sintetizza meticolosamente i fatti di cronaca: nome e cognome dei protagonisti, crimine e data. Una lista fondamentale nel momento in cui in redazione, a distanza di tempo, fosse stato necessario risalirvi. Pagine nelle quali al giornalista-archivista si affianca il disegnatore, spesso ironico, che qua e là impreziosisce con qualche disegno il nudo dettaglio utile per l'archivio.

IL VAJONT

Il volume presenta gli articoli in ordine cronologico: una rassegna nella quale non mancano i grandi casi che in quegli anni scossero l'Italia. Un ruolo importante è occupato da tre pezzi su quanto accaduto il 9 ottobre 1963 a Longarone che l'editore raccoglie sotto Il disastro del Vajont. Il primo è il più noto anche perché con il titolo Natura crudele e poi nel testo (Non è che si è rotto il bicchiere, quindi non si può ...] dare della bestia a chi l'ha costruito. Il bicchiere era fatto a regola d'arte...), all'indomani della tragedia l'articolo esce l'11 ottobre - Buzzati di fatto assolve chi poi verrà riconosciuto responsabile di quanto accaduto. Un anno dopo, l'11 ottobre 1964, su il Corriere d'informazione Buzzati pubblica La bambolina del Vaiont (sic). L'articolo si fa racconto per censurare il comportamento di una signora milanese che un mese prima, dopo un'escursione a Cortina, dalla cappella nei pressi della diga aveva rubato una bambolina sfigurata dall'onda.

A FORNO DI ZOLDO

Scrive infatti della famosa notte del nove ottobre quando il monte Toc dal sinistro nome, dopo essere stato provocato e punzecchiato per anni, finalmente si lasciò andare di colpo, sciogliendosi e disfacendosi e precipitando alla velocità di cinquanta chilometri all'ora. Il 3 gennaio 1967 sul Corriere della Sera esce Gli sceriffi delle frane. Qualche settimana prima Buzzati era salito a Forno di Zoldo e con l'allora sindaco Apollonio Santin. La vicinanza con il Vajont non è solo geografica, ma anche nei fatti, perché il 22 marzo 1959 alla diga di Pontesei accadde in piccolo quello che sarebbe avvenuto quattro anni dopo al Toc: una frana cadde nel bacino e ci fu un morto. Scrive: Il sindaco Santìn è un pezzo d'uomo formidabile con la faccia decisa e buona, un patriarcale sindaco da Bibbia, una specie di sceriffo di 4200 anime e i fuorilegge e gli indiani Apaches con cui deve combattere sono le montagne intorno le ripe le pareti le rupi i ghiaioni i pendii i valloncelli le creste le gobbe le crepe, che scaricano giù sui paesi, sulle strade, sui ponti, scaricano le pietre i sassi i fanghi le sabbie i terricci e l'acqua selvaggia che forse è peggio di tutti.

Giovanni Santin

