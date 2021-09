Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOMESTRE Festa conviviale della Croce Verde Mestre che ieri al Forte Gazzera ha riunito parte dei suoi 350 soci volontari. È stata l'occasione per ringraziare e riconoscere a tutto il personale associativo, volontario e dipendente, l'impegno profuso da inizio pandemia Covid-19: tutti i giorni in prima linea per aiutare i cittadini, gli Enti Ospedalieri del territorio e della Provincia (Chioggia, Mirano, Dolo, Noale) e le Istituzioni...