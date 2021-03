LA CRISI

«Un «piano straordinario della cultura» da 50 milioni l'anno rivolto a tutti gli operatori del comparto. Lo chiedono oltre trenta sigle nazionali e locali, associazioni, imprese e realtà miste legate al mondo della cultura che hanno sottoscritto una lettera aperta promossa da Agis e Res (REte Spettacolo dal vivo) e inviata al governatore del Veneto Luca Zaia. Il mondo della cultura chiede «un vero piano di rilancio che, aggregando risorse ordinarie e straordinarie (Recovery Fund), aiuti a ristrutturare il comparto e a costruire un nuovo sistema». In premessa c'è la constatazione della scarsa attenzione che la Regione sembra rivolgere a quel settore cultura di cui lo stesso Zaia a settembre 2020 (su Il Giornale dell'Arte) rimarcava il peso, rappresentando il 5% del Pil regionale e il 6% del tessuto occupazionale». Nonostante Zaia abbia sottolineato il contributo a trainare l'economia veneta come il turismo, la Regione «attualmente destina alla cultura circa 6 milioni (0,05% del Pil regionale), che arrivano a circa 11 milioni grazie a progetti condivisi con l'Assessorato all'istruzione formazione e lavoro».

PER LA SOPRAVVIVENZA

E nelle strategie per fronteggiare la crisi Covid «nel Piano Regionale di Rilancio e Resilienza, a fronte di 1.526 milioni richiesti per turismo e cultura, 1.406 milioni sono per progetti turistici, mentre solo 120 milioni sono riferiti alla cultura si dice nella lettera - Tutte le risorse sono assegnate a progetti di conservazione e digitalizzazione senza che vi sia alcuna traccia di sostegno indirizzato direttamente alla produzione artistica e culturale». Un mondo complesso e variegato, inchiodato da un anno. Le realtà firmatarie chiedono lo stanziamento di almeno 50 milioni di euro l'anno per sostenere adeguatamente un comparto che conta 14 mila imprese. E se Franco Oss Noser (Agis Triveneta) si compiace perché «finalmente il mondo dello spettacolo veneto si mostra unito e in tutta la sua evidenza», Filippo Tognazzo (Res) enfatizza l'urgenza di allineare le risorse a quelle previste in altre regioni come Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

