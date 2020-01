La crisi bancaria vista dai cattivi

TEATRO

«Un conto è esser rapinato da uno sconosciuto, diverso se è una persona che conosci. Chi perde soldi è sempre arrabbiato, ma è peggio se te li fa perdere qualcuno che conosci da sempre».

Romolo Bugaro sintetizza in una battuta bruciante la frana che ha colpito le comunità venete con il crack delle banche di territorio (Popolare di Vicenza e Veneto Banca in primis). Quel dramma finanziario, ma anche sociale, culturale e umano, è al centro di Una banca popolare, scritto dallo stesso Bugaro e diretto da Alessandro Rossetto. E dopo il debutto a Venezia, lo spettacolo prodotto dallo Stabile del Veneto con Jolefilm è in cartellone al Teatro Verdi di Padova dall'8 al 12 gennaio (info www.teatrostabileveneto.it).

La prima serata, quella dell'8 gennaio, sarà preceduta alle 18 al Teatro Maddalene di Padova da un momento di confronto e dibattito aperto al pubblico. Nell'incontro Testimonianza prima di Una banca popolare l'autore Bugaro, il giornalista del Gazzettino Ario Gervasutti - autore con Cristiano Gatti del libro Romanzo impopolare sui retroscena del crac bancario - e Luigi Ugone presidente dell'associazione Noi che credevamo, si interrogano su come il mondo della cultura reagisca alla crisi del sistema bancario.

UNO SGUARDO INSOLITO

Una banca popolare si propone come riflessione sul sistema bancario veneto e sulla sua crisi raccontata dal punto di vista dei presunti carnefici. Il testo affronta infatti la vicenda con un taglio inedito: al centro della scena non sono le vittime, le famiglie e le aziende devastate dal tracollo delle banche, ma i protagonisti stessi del disastro. Sul terrazzo di una villa, nel contesto di una serata di gala, gli attori Mirko Artuso, Valerio Mazzucato, Diego Ribon, Fabio Sartor, Davide Sportelli, Sandra Toffolatti e Riccardo Gamba interpretano i banchieri e la cerchia di notabili, professionisti e imprenditori che, fino all'ultimo giorno, hanno fatto affari con le banche ormai al collasso. Perché questo lavoro si interroga anche sulle responsabilità collettive dell'intera comunità. La presenza degli attori si intreccia allora con una folla muta di invitati alla festa, richiamando nella scenografia audiovisiva le scene del film Effetto domino che Rossetto ha tratto dall'omonimo romanzo di Bugaro presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

ALLEANZE E CONNIVENZE

Attraverso una trama inventata Bugaro (che è scrittore e avvocato) dà vita a una vicenda fin troppo reale, affrontando aspetti in ombra nelle cronache degli eventi: da una parte i caratteri dei protagonisti del tracollo e dall'altra le alleanze e connivenze intorno al loro sistema di potere. «È stato uno di quei casi in cui non si deve fare nessuna fatica, perché il senso del lavoro è incorporato nella realtà spiega l'autore - Le banche che sono crollate si chiamavano Popolari e chi ne ha fatto le spese è stato il popolo. Non mi interessavano le responsabilità penali e civili, dato che i processi sono in corso, ma ho cercato di fare un carotaggio in questo disastro, di andare dentro l'ombra di questa vicenda, nel buio o nell'abisso che ha avvolto tutti coloro che hanno fatto affari negli istituti e chi ha fatto mancare i controlli».

Giambattista Marchetto

