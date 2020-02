La crescita economica del Paese passa attraverso la riduzione delle disuguaglianze e attraverso uno «sviluppo sostenibile e inclusivo». Se una banca vuole essere «motore della crescita» deve perciò diventare sostenibile e inclusiva. È il progetto di Intesa Sanpaolo, così come lo ha illustrato di recente a Milano il ceo Carlo Messina durante il convegno che aveva per titolo: Intesa Sanpaolo motore per lo sviluppo sostenibile e inclusivo.

LA CASSAFORTE DEGLI ITALIANI

Intesa Sanpaolo «è la cassaforte degli italiani, custodendo 1 trilione di euro di risparmi e finanziando con 400 miliardi un terzo del Pil del Paese - ha ricordato il banchiere - Questo Paese può continuare a rimanere ad alto potenziale di stabilità e sostenibilità a prescindere da chi lo governa, grazie alla forza delle imprese e delle famiglie e al supporto delle banche. Per quanto ci riguarda, noi facciamo banca seriamente e diamo dunque il nostro contributo. Tutti coloro che lavorano seriamente contribuiscono a questa forza del Paese». «Crediamo che tutte le imprese, ma in particolare le banche, debbano farsi carico dei problemi della società» ha ribadito a sua volta il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro. «Non c'è sviluppo che sia degno di questo nome se la società non risolve i problemi più gravi e in questo momento il problema più grave è la disuguaglianza», ha aggiunto, evidenziando che «con la nostra dichiarazione non finanziaria diamo un quadro accurato delle nostre attività in direzione della sostenibilità e dell'inclusione. Esse sono parte integrante del nostro piano di impresa».

Il problema della crescita diseguale riguarda non solo noi italiani, basti pensare che la definizione di working poor nasce negli Usa. «Ma allora devono esserci organizzazioni che, affiancando o in alcuni casi surrogando l'operatore pubblico, operino per riequilibrare queste situazioni e dare quindi un contributo allo sviluppo della comunità» ha aggiunto il ceo Messina.

Intesa Sanpaolo, con le proprie attività in tema di sostenibilità, è un modello in Italia e in Europa. A sottolinearlo, concludendo l'incontro della banca dedicato alla rendicontazione del suo impegno sul fronte filantropico, culturale, ambientale e di accesso al credito, è stato Giovanni Bazoli, presidente emerito dell'istituto. «La banca conferma piena fedeltà e coerenza a quei principi e valori che ci hanno sempre distinto. Oggi è l'occasione per riflettere sul ruolo, l'identità e la missione di Intesa Sanpaolo, che, oltre a confermare il proprio primato sul piano dell'efficienza e della redditività, nonché una funzione insostituibile nell'economia reale a sostegno di imprese e famiglia, si sta imponendo sempre più in Italia e in Europa come modello di responsabilità sociale».

Secondo la classifica 2019 di Corporate Knights, società di ricerca e di rating canadese specializzata in sostenibilità, Intesa Sanpaolo si è posizionata all'80° posto tra 7.500 società quotate ed è l'unica banca italiana inclusa nella Top 100 delle società più sostenibili al mondo.

«Quest'anno intendiamo fare ulteriori passi per accelerare il nostro contributo alla collettività ha aggiunto Messina - Tra questi vanno menzionati quelli che faremo sul tema dell'ambiente e del climate change, individuati come strategici da analisti, osservatori e investitori. E' un filone di investimenti importantissimo, non solo per noi».

INVESTIRE GREEN

La Commissione europea ha individuato in un trilione di euro la cifra occorrente e per l'Italia si stimano 150 miliardi di nuovi investimenti. Intesa Sanpaolo è pronta a fare la sua parte con 50 miliardi per promuovere la green economy, un'opportunità fondamentale per rilanciare gli investimenti nel nostro Paese, che oggi ristagnano.

«Per tutta questa nostra attività nel campo del sociale, della cultura, dell'innovazione, dei giovani, del supporto ai meno favoriti e così via, dobbiamo avere gli azionisti dalla nostra parte ha concluso Messina - cioè garantire loro comunque i risultati, e avere clienti soddisfatti di lavorare con una banca che gode, anche grazie alle sue iniziative di responsabilità sociale, di grande reputazione. Con i nostri grandi azionisti come le Fondazioni, che garantiscono stabilità e continuità alla nostra azione di banca, c'è piena sintonia perché condividono il nostro stesso sistema di valori e del resto traggono dai dividendi loro attribuiti fondi per le loro attività istituzionali».

Marco Barbieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA