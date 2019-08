CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La crescita è a zero, la produzione industriale continua a scendere, persino l'export, che fin qui ci ha tenuti a galla, da segni di cedimento. Ovvio che in questo quadro gli investimenti produttivi siano in calo - quelli privati per sfiducia, quelli pubblici per mancanza di risorse - mentre la priorità sarebbe invece quella di agevolarli e spingerli. Ma gli imprenditori non si può costringerli, e ad aumentare deficit e debito - a parte che finora lo si è fatto a favore di spesa corrente improduttiva - la si paga dal lato dello spread e...