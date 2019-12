La crescita degli over 65 impone di rivedere i piani di assistenza

L'EMERGENZA

VENEZIA L'emergenza è l'invecchiamento della popolazione che nella nostra Ulss, e a Venezia in particolare, si fa sentire più che altrove. É questo il grande tema di cui si deve preoccupare chi gestisce la sanità oggi. Il direttore generale Giuseppe Dal Ben lo dice chiaramente: «Questa è l'emergenza, questo è il tema che va affrontato per tempo, per non essere miopi com'è stato in passato chi non ha saputo prevedere l'avvicinarsi del problema della scarsità dei medici». Un richiamo ai tanti protagonisti coinvolti, perché se la Regione sta facendo la sua parte, sostiene il dg, serve la collaborazione anche delle altre realtà coinvolte, ad esempio, nella realizzazione di strutture intermedie all'altezza.

I DATI

I numeri danno la misura dell'emergenza. «Nel Veneto, gli over 65 sono il 23% della popolazione. Nel territorio dell'Ulss 3 sono il 24,95%, una persona su quattro. E a Venezia insulare il 32%, un terzo della popolazione - sintetizza Dal Ben -. Una sanità migliore ha regalato ai cittadini una vita più lunga; ora deve saper curare ed assistere una popolazione che vive più a lungo ma che per forza ha qualche problema di salute in più rispetto ai giovani». Perché nell'anziano le malattie diventano croniche. «In Veneto, il 65% degli over 65 anni ha un'esenzione per almeno una malattia cronica». E si sommano in uno stesso soggetto, la cosiddetta comorbidità. Il risultato è che «in Veneto il 25% delle persone che tra i 65 e i 75 anni è portatrice di disabilità - continua Dal Ben - e salendo con l'età la situazione peggiora: la disabilità colpisce il 57% degli over 85»

LE CONSEGUENZE.

Una realtà che ha ripercussioni pesanti sugli ospedali, sempre più pieni di persone anziane. «Nei reparti di Geriatria l'età media dei ricoverati è 87 anni. Le Geriatrie sono fatte per affrontare le problematiche dell'anziano malato, ma un'età media così elevata comporta una serie di complessità non indifferenti - sottolinea il dg -. Per non dire dei Pronto soccorso: nella nostra Ulss 3, come in tutto il Veneto, il problema principale comincia ad essere, più ancora che la gestione dei codici bianchi, la gestione dei pazienti anziani e molto anziani, magari non urgenti, ma portatori di patologie complesse, che devono per forza essere sottoposti ad accertamenti prolungati. Non sono urgenti, ma comportano un lavoro ancora più complesso di un codice urgente». Un quadro che non è ancora de tutto chiaro, secondo Dal Ben, all'opinione pubblica: «Vedo ancora titoloni Ottantenne, lunga attesa in Pronto Soccorso, come se una persona anziana in Pronto Soccorso fosse una rarità, e quindi come se fosse possibile dare vie preferenziali a tutti gli ottantenni. Non è così: gli ospedali e i Pronto soccorso sono pieni di anziani, in competizione tra di loro; i servizi sanitari affrontano con eroismo e dedizione, ogni giorno, ad ogni ora, la sfida di assistere e curare una società sempre più anziana, sempre più piena di anziani, dei nostri anziani. La programmazione sanitaria regionale ha ben chiara la situazione, non a caso si lavora da anni sul tema delle strutture intermedie e della sanità territoriale, per affiancare altri punti di sanità agli ospedali, che non possono reggere tutta la pressione». E se questa rete non è ancora compiuta è perché serve la collaborazioni di tutti i soggetti coinvolti: dai medici di base al privato accreditato. «Una sfida che è anche culturale» conclude Dal Ben.

